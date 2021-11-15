بعد ترشحه لرئاسة ليبيا.. رغد صدام حسين توجّه رسالة لنجل القذافي

كتبت – إيمان محمود

وجّهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الاثنين، رسالة إلى سيف الإسلام القذافي، تؤكد دعمها له في الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.

وقالت رغد في تغريدة عبرحسابها على تويتر: "أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة.. دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي".

أخي الغالي #سيف_الاسلام_القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة . دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم #ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي . pic.twitter.com/RNwvY6HQyN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 15, 2021

وقدّم نجل القذافي أوراق ترشحه، من مدينة سبها، يوم الأحد، للانتخابات الرئاسية في ليبيا التي ستجري في 24 ديسمبر.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صحفي أن سيف الإسلام، نجل الزعيم معمر القذافي الذي قتله معارضون خلال ثورة 2011، قدم "أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، مستكملا المصوغات القانونية".

كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.

وظهر سيف الإسلام في مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، جالسا على كرسي، مرتديا العباءة الليبية التقليدية والعمامة باللون البني، وهو الزي نفسه الذي كان والده يشتهر بارتدائه على الدوام.

وكان إلى جانبه محاميه خالد الزائدي،

وقع سيف الإسلام عددا من الأوراق، وبعدها تلا آية من القرآن الكريم، وختم قائلا "بارك الله فيكم"، قبل أن يغادر مقر المفوضية.

عاجل > فيديو : اللقطات الأولية من تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه بالحضور الشخصي لمفوضية الإنتخابات في #سبها . #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/qNoVD1EtjU — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 14, 2021

وتوارى سيف الإسلام المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011، عن الأنظار عشر سنوات بعد مقتل أبيه، قبل أن يظهر للمرة الأولى في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ليعلن في تصريحاته لها بنيته للترشح لرئاسة ليبيا.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق نجل الرئيس الليبي الراحل "لا تزال سارية".