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احتجاجات في لبنان.. والجيش يتدخل

01:03 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
احتجاجات في لبنان.. والجيش يتدخل

أزمة لبنان

بيروت - (د ب أ):

أقدم عدد من اللبنانيين على قطع بعض الطرقات في مدينة صيدا جنوب البلاد، صباح اليوم الاثنين، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وتجمع عدد من المحتجين عند ساحة تقاطع ايليا في مدينة صيدا رفضا للوضع المعيشي المتردي اقتصاديا وماليا، وتفلت سعر صرف الدولار الجنوني، وحاولوا قطع الطريق لكن الجيش اللبناني المتواجد في المنطقة منعهم.

وأغلق المحتجون الطريق أمام مبنى شركة كهرباء لبنان بحاويات النفايات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث لامس سعر صرف الدولار في الأيام الماضية عتبة الـ23 ألف ليرة لبنانية.

احتجاجات في لبنان مدينة صيدا الجيش اللبناني قطع الطريق

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