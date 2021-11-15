أمير الكويت يصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد في بعض اختصاصاته الدستورية

الكويت - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بصدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد في بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن أمرا أميريا صدر بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبصفة مؤقتة.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

وينص قانون توارث الإمارة فى الكويت على أنه في حال المرض أو العجز أو السفر للأمير يجوز نقل بعض صلاحياته لولي العهد.

ولم يحدث نقل صلاحيات الأمير لولي العهد إلا في عهد الأمير الشيخ عبدالله السالم عند مرضه، عندما تم نقل الصلاحيات لولي عهده الشيخ صباح السالم، وأيضا عندما دخل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح المستشفى لإجراء فحوصات الطبية.