حقوق الإنسان العراقية تدعو لحماية المهاجرين العراقيين إلى أوروبا

بغداد - (د ب أ):

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الاثنين الحكومة العراقية إلى التدخل لحماية المهاجرين العراقيين العالقين على حدود بيلاروس وليتوانيا وبولندا منذ أشهر.

وطالبت المفوضية، منظمة حكومية تابعة للبرلمان العراقي في بيان اليوم، المجتمع الدولي بالحفاظ على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء العراقيين وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ومكافحة تهريب المهاجرين.

كما دعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم الدعم والمساعدة لإنقاذ وحماية أرواح المهاجرين والحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وخاصة شريحة النساء والأطفال، والعمل على توفير مستلزمات العيش والسكن المناسب والاحتياجات الضرورية لهم بصورة عاجلة.

وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء من العراقيين بين دولتي بيلاروس وبولندا، مشيرة إلى أن المهاجرين يعيشون أوضاعاً حياتية صعبة وانتهاكات خطيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف كشف الليلة الماضية عن أن وفدا من المفوضية الأوربية لشؤون اللاجئين سيصل إلى بغداد لبحث ملف العراقيين العالقين على الحدود بيلاروس وليتوانيا وبولندا.