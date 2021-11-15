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وزيرا خارجية الإمارات ومصر يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

09:35 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
وزيرا خارجية الإمارات ومصر يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

دبي-(د ب أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات(وام) اليوم الإثنين،بحث الجانبان خلال لقائهما في دبي، العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مختلف جوانب العمل والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتهما ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أشاد الوزير شكري بعمق العلاقات الإماراتية المصرية والنمو والتطور المستمرين الذي تشهده مجالات التعاون المشترك بينهما.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات سامح شكري الإمارات ومصر وزير الخارجية المصري

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