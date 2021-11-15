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سلاح الجو الألماني يشارك في تدريبات "بيتش بلاك" بمقاتلات يوروفايتر

09:25 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
سلاح الجو الألماني يشارك في تدريبات "بيتش بلاك" بمقاتلات يوروفايتر

مقاتلات يوروفايتر

برلين-(د ب أ):

تعتزم القوات الجوية الألمانية المشاركة في التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات "بيتش بلاك" في أستراليا بمقاتلات "يوروفايتر" العام المقبل.

وقال متحدث باسم السلاح الجوي الألماني إنه سيُجرى من أجل هذا الغرض نقل ست طائرات "يوروفايتر" ألمانية في سبتمبر 2022، مضيفا أن ثلاث من الطائرات الستة ستتوجه إلى اليابان في زيارة قصيرة.

وأوضح المتحدث أن مفتش القوات الجوية، اللفتنانت جنرال إينجو جيرهارتس، اتفق على ذلك مع نظيره الياباني، الجنرال شونجي إيزوتسو، في معرض دبي للطيران.

وتتنقل الفرقاطة "بايرن" حاليا إلىى المنطقة لتعزيز التعاون مع حلفاء.

مقاتلات يوروفايتر القوات الجوية الألمانية ألمانيا تدريبات بيتش بلاك

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