انفجار عنيف يهز تل أبيب ودوي لصافرات الإنذار (فيديو)

وكالات

هز انفجار عنيف مدينة تل أبيب الإسرائيلية مساء الأحد، إثر حريق هائل في مرأب سيارات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار الذي سبقه اشتعال الحريق، فيما دوت صافرات الإنذار في المدينة الإسرائيلية.

وسارعت قوات الحماية المدنية الإسرائيلية إلى شارع ياد هاروتزيم جنوب تل أبيب لإخماد الحريق فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

ראשוני: יד חרוצים - תל אביב שריפה במוסך pic.twitter.com/BU3LCpm7rX — 🟢Vered (@Vered15517389) November 14, 2021