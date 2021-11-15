انفجار عنيف يهز تل أبيب ودوي لصافرات الإنذار (فيديو)
وكالات
هز انفجار عنيف مدينة تل أبيب الإسرائيلية مساء الأحد، إثر حريق هائل في مرأب سيارات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار الذي سبقه اشتعال الحريق، فيما دوت صافرات الإنذار في المدينة الإسرائيلية.
وسارعت قوات الحماية المدنية الإسرائيلية إلى شارع ياد هاروتزيم جنوب تل أبيب لإخماد الحريق فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.
ראשוני: יד חרוצים - תל אביב שריפה במוסך pic.twitter.com/BU3LCpm7rX— 🟢Vered (@Vered15517389) November 14, 2021
#فلسطين_المحتلة— hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) November 14, 2021
شو القصة رد ٌ ع الرد حريق في منطقة يد الياهو جنوب تل أبيب على ما يبدو في مرآب أو معرض سيارات pic.twitter.com/68kuyhDFPq
أجمل مشهد بآخر الأسبوع🔥🔥#تل_أبيب_تشتعل pic.twitter.com/t1EUwOSfic— جَـ (@JaaFaR_H01) November 14, 2021
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