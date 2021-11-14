تلقيح أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا ضد كورونا في إنجلترا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة أنه تم تطعيم أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا في إنجلترا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة البريطانية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن أكثر من 3500 مدرسة استضافت مراكز اللقاح، في حين أن 95% من جميع المدارس إما تمت زيارتها بالفعل أو تم التخطيط للزيارة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤولون إن أحدث البيانات تظهر أن وزارة الصحة حققت رقم المليون مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، ومن المقرر أن تزور فرق الوزارة أكثر من 800 مدرسة خلال الأسبوع المقبل، حيث تتوفر اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا في إنجلترا منذ 20 سبتمبر الماضي.

وعلَّق وزير الصحة ساجد جاويد -عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- قائلًا: "إن تلقي أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا الحماية الحاسمة التي يوفرها اللقاح إنجاز هائل، وسيحدث فرقًا كبيرًا في منع (كوفيد-19) من زيادة تعطيل تعليمهم وصحتهم وحياتهم".