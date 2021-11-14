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الشرطة البريطانية: اعتقال ٣ رجال بموجب قانون الإرهاب

10:52 م الأحد 14 نوفمبر 2021
الشرطة البريطانية: اعتقال ٣ رجال بموجب قانون الإرهاب

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ)

أعلنت شرطة مدينة مانشستر الكبرى في تغريدة أنه تم اعتقال ثلاثة رجال في منطقة كينسينجتون بمدينة ليفربول اليوم الأحد بموجب قانون الإرهاب، وذلك بعد انفجار سيارة فى وقت سابق من اليوم خارج مستشفى للنساء في ليفربول.

وأفاد بيان الشرطة بأن الرجال الثلاثة أعمارهم 29 و26 و21 عاما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الشرطة قولها في التغريدة إن شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب انجلترا تواصل العمل بشكل وثيق مع شرطة ميرسيسايد فى الوقت الذى تستمر فيه التحقيقات.

وقالت شرطة ميرسيسايد في وقت سابق إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر في أعقاب انفجار سيارة خارج مستشفى النساء بوسط مدينة ليفربول.

الشرطة البريطانية لندن قانون الإرهاب الإرهاب مدينة ليفربول بريطانيا

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