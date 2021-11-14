المُعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

رام الله - (أ ش أ):

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن حزبا "شاس" و"الليكود" اليمينيين المُعارضين قدما مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي نقطة توتر كبير بين إسرائيل وتركيا.

وقالت القناة، إن الأتراك يشعرون بالقلق من أن ينضم حزب "ميرتس" اليساري الذي قاد مبادرات مماثلة في الماضي، إلى المُعارضة ويساعد في تمرير القانون. وقال مسؤولون حكوميون كبار في إسرائيل إن مشروع القانون المطروح لن تتم الموافقة عليه.