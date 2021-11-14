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البحرين أول دولة في العالم تجيز عقار "أفوشيلد" ضد كورونا

08:23 م الأحد 14 نوفمبر 2021
البحرين أول دولة في العالم تجيز عقار "أفوشيلد" ضد كورونا

عقار كورونا

المنامة - (أ ش أ):

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين اليوم على الاستخدام الطارئ لدواء "أفوشيلد"، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، كأول دولة في العالم تجيز الدواء، للبالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، وكذلك الأفراد الذين لديهم وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذا القرار يأتي بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة "أسترازينكا"، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة.

يذكر أن دواء "أفوشيلد" مصنوع من مزيج من إثنين من الأجسام المضادة، والذي حقق "انخفاضا ذا دلالة إحصائية في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) الحاد أو التي أدت إلى الوفاة " لدى المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى ومن يعانون من أعراض بين خفيفة إلى متوسطة.

وشارك أكثر من 5000 شخص في التجارب السريرية المسماة PROVENT حيث ثبت أن المزيج فعال بنسبة 77٪ ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) ، بينما لم تكن هناك تقارير عن أي أعراض شديدة داخل المجموعة التي تلقت العلاج.

هذا المحتوى من

Asha
عقار كورونا عقار أفوشيلد فيروس كورونا البحرين

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