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لجنة بالكنيست الإسرائيلي تقر مشروع قانون يُقيد ولاية رئيس الوزراء بـ 8 سنوات

07:15 م الأحد 14 نوفمبر 2021
لجنة بالكنيست الإسرائيلي تقر مشروع قانون يُقيد ولاية رئيس الوزراء بـ 8 سنوات

الكنيست الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمه وزير العدل جدعون ساعر، يقيد ولاية رئيس الوزراء بـ "ثمانية" أعوام.

وأقرت اللجنة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيست ليقر بالقراءة الأولى، ويتم إقرار القوانين في الكنيست بثلاث قراءات، لتصبح بعدها سارية المفعول.

وقال وزير العدل الإسرائيلي إن "إقرار القانون مبدأ مهم في أساس تصور أن الحكومة ستعمل لصالح المواطنين وليس لصالحها ولصالح بقائها وهو ما سيعمل على تقوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

جدير بالذكر أن هذا القانون لن يؤثر على إمكانية عودة رئيس الوزراء الإسرائيل السابق بنيامين نتنياهو للحكم، لأنه لا يؤثر بشكل رجعي. وفي إمكان نتنياهو، إن استطاع، العودة لمدة ثمان سنوات أخرى.

ويختلف هذا القانون عن مشروع قانون آخر ينوي جدعون ساعر تقديمه ويمنع المتهم في قضايا جنائية من تشكيل حكومة وهذا هو ما سيمنع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.

هذا المحتوى من

Asha
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