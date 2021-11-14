مجلس السيادة السوداني يتعهد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام

وكالات:

تعهد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأحد، بتشكيل حكومة مدنية في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أول اجتماع للمجلس بكامل عضويته برئاسة عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني.

وقال مجلس السيادة في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، إن أعضاء المجلس تعهدوا خلال الاجتماع "بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة".

وكان قائد الجيش السوداني، أعلن تشكيل مجلس للسيادة برئاسته، ونائبه محمد حمدان دقلو، مرجأ تعيين نائبا عن الشرق.