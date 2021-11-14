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اليونيسف: 2.3 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية شديد

07:11 م الأحد 14 نوفمبر 2021
اليونيسف: 2.3 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية شديد

اليونيسف

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الأحد أن 2.3 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء تغذية شديد.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على تويتر: "يعاني 2.3 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية الشديد، ولا يمكننا أن نخذلهم".

وأضافت "بفضل الدعم المالي السخي من المانحين، تستطيع اليونيسف الاستجابة لأزمة التغذية في ‎اليمن من خلال دعم المتطوعين في مجال ‎الصحة المجتمعية، وحملات فحص ‎سوء التغذية، أو من خلال توفير الإمدادات الغذائية مثل الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويعاني اليمنيون من فقر شديد جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

اليونيسف صنعاء اليمن الأطفال سوء التغذية

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