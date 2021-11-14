اليونيسف: 2.3 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية شديد
صنعاء - (د ب أ)
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الأحد أن 2.3 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء تغذية شديد.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على تويتر: "يعاني 2.3 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية الشديد، ولا يمكننا أن نخذلهم".
وأضافت "بفضل الدعم المالي السخي من المانحين، تستطيع اليونيسف الاستجابة لأزمة التغذية في اليمن من خلال دعم المتطوعين في مجال الصحة المجتمعية، وحملات فحص سوء التغذية، أو من خلال توفير الإمدادات الغذائية مثل الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويعاني اليمنيون من فقر شديد جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
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