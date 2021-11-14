إسرائيل تنفي تهمة التجسس عن اثنين من مواطنيها اعتقلا في تركيا

تل ابيب - (بي بي سي)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن يكون زوجان إسرائيليان اعتقلا في تركيا قبل أيام يعملان لصالح الاستخبارات الإسرائيلية وأكد أن حكومته تعمل من أجل الإفراج عنهما.

وقال بينيت في بيان رسمي إنه تحدث مع أسرة الزوجين وأطلعهما على الجهود المبذولة لإعادتهما إلى إسرائيل.

وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد قالت إن محكمة تركية ألقت القبض على الزوجين يوم الجمعة بتهمة التجسس، لالتقاطهما صورا لمقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من برج تشامليجا وهو برج للاتصالات في اسطنبول يضم مواقع لمشاهدة المدينة.

وقالت الوكالة الحكومية التركية إن أحد الموظفين أخطر الشرطة بعد أن شاهد الاثنين يلتقطان صورا لمقر إقامة أردوغان من مطعم البرج. وأضافت أن مواطنا تركيا كان مع الزوجين معتقل أيضا بتهمة التجسس السياسي والعسكري.

وكانت أنقرة قد أعلنت أواخرأكتوبر الفائت عن القبض على "شبكة جواسيس" تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا.