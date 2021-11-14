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المستشار النمساوي وحكومات الولايات يفرضون إغلاقًا خاصًا على غير المطعمين ضد كورونا

06:14 م الأحد 14 نوفمبر 2021
المستشار النمساوي وحكومات الولايات يفرضون إغلاقًا خاصًا على غير المطعمين ضد كورونا

وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج

فيينا - (د ب أ)

اتفق المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج مع رؤساء حكومات الولايات على فرض إغلاق خاص على السكان غير المطعمين ضد فيروس كورونا.

وستطبق الإجراءات اعتبارا من غد الإثنين.

ومن المحتمل أن يعني الإغلاق أن الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا، سيسمح لهم فقط بمغادرة منازلهم، للقيام بمهام حيوية محددة، أو لحالات الطوارئ الطبية.

وستجرى عمليات تفتيش عشوائية لضمان الالتزام، وفقا للقرار الصادر عن اجتماع شالنبرج ورؤساء حكومات الولايات.

وسيتم تغريم منتهكي حالة الإغلاق بغرامة تصل إلى 1450 يورو (1660 دولار). وسيكون هناك استثناء للمدارس والتلاميذ.

كما أشار المستشار إلى أن الإرشادات المقدمة تمثل أرضية، مضيفا أن الولايات لها الحرية في تطبيق إرشادات أكثر صرامة.

وتسجل النمسا أرقاما قياسية، بشكل شبه يومي للإصابات بفيروس كورونا. وسجلت السلطات أمس السبت أكثر من 13 ألف حالة إصابة.

وقال شالنبرج إن القرار "لم يتم اتخاذه باستخفاف".

وقال إنه "في ظل معدلات تطعيم كما هي، سنظل عالقين في حلقة مفرغة" من الإصابة بفيروس كورونا. وقال إن معدل التطعيم "المنخفض بشكل مخجل" يجب أن يرتفع. ولم يتم تطعيم سوى نحو 65% من السكان في النمسا حتى الآن.

وستطبق إجراءات الإغلاق لفترة أولية تبلغ 10 أيام، وستطال نحو مليوني شخص.

وقال وزير الصحة فولفجانج ميكشتاين إن الهدف هو تعزيز الاستعداد للحصول على اللقاحات وتقليل الاختلاط الاجتماعي بنحو 30%.

ويتم بالفعل فرض قيود رئيسية على غير الحاصلين على لقاح، حيث يتعين عليهم على سبيل المثال تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا للذهاب إلى العمل، ولا يستطيعون المشاركة في الكثير من جوانب الحياة العامة.

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