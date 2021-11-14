وزير خارجية بيلاروسيا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحثان أزمة المهاجرين

مينسك - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكيه، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، آخر تطورات أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وأوضحت وزارة الخارجية البيلاروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الأحد - أنه تم التأكيد خلال محادثة هاتفية بين ماكيه وبوريل على الاستعداد المبدئي من جانب مينسك للحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ، مضيفة أن ماكيه شدد على عدم جدوى العقوبات المفروضة على بلاده من جانب الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن العقوبات لها نتائج عكسية على تطوير العلاقات بين مينسك وبروكسل.

وأكد وزير الخارجية البيلاروسي أن بلاده مهتمة بالوصول لتسوية لأزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا قريبا، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها بيلاروس من أجل الحد من تدفق المهاجرين من دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.