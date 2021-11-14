افتتاح معرض دبي للطيران بمشاركة 150 دولة و85 ألف زائر

كتب- محمد عبيد:

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فعاليات معرض دبي للطيران، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري في دبي ورلد سنترال، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتستقطب دورة هذا العام من المعرض أهم قادة القطاع والخبراء والشركات المتخصصة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من جميع أنحاء العالم، وتشهد مشاركة وتمثيل 150 دولة، من بينها 20 دولة تشارك بأجنحة وطنية ، ودول تشارك لأول مرة مثل جمهورية التشيك وبلجيكا والبرازيل وسلوفاكيا، كما تشارك في الحدث بعثات عسكرية ومدنية من أكثر من 140 دولة، إلى جانب أكثر من 370 جهة عارضة.

وقال تيموثي هاوز، المدير الإداري لدى تارسوس الشرق الأوسط المنظمة لمعرض دبي للطيران: "يسُرنا عودة فعاليات معرض دبي للطيران مرة أخرى في أكثر نسخه تطوراً واستشرافاً للمستقبل على الإطلاق، مع عرض أحدث الحلول والمنتجات والخدمات عالمية المستوى من قادة القطاع، بما في ذلك طائرات يتم عرضها لأول مرة على المستوى الدولي، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة، فضلاً عن محوري الابتكار وريادة الأعمال باعتبارها محاور تركيز جلسات عمل فعاليات "فيستا" الخاصة بالشركات الناشئة".

يذكر أن فعاليات اليوم الأول شهدت انطلاق جلسات حوار "الجمعية العالمية للمرأة في الطيران"، ضمن مسار "صناعة الطيران 2050"، مع كلمة افتتاحية لسيلدا كونوكو نائب الرئيس لمنطقة الشرق وآسيا، والتي سلطت خلالها الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين الفرص المتاحة ضمن القطاع للجنسين.

وتقام فعاليات معرض دبي للطيران تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 85 ألف زائر على مدار خمسة أيام، للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب مشاركة الخبرات والمعارف في المؤتمرات والجلسات النقاشية التي تقام ضمن أجندة فعاليات المعرض، وغيرها من عروض الطيران الأرضية والجوية.

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