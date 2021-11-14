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رئيس تونس: سنتصدى لكل محاولات ضرب بلادنا من الداخل

04:10 م الأحد 14 نوفمبر 2021
رئيس تونس: سنتصدى لكل محاولات ضرب بلادنا من الداخل

الرئيس قيس سعيد

وكالات:

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، بالتصدي لكل محاولات ضرب بلاده من الداخل.

وفي أول رد فعل له على مظاهرات الإخوان أمام البرلمان، قال الرئيس التونسي: "هناك من يحاول زرع الفتنة في بلادنا".

كان الأمن التونسي، قد ألقى اليوم الأحد، القبض على عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وسط المتظاهرين الإخوان.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو - حيث مقر البرلمان - تمكنت وحدات الأمن الوطني من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال.

وأفضت قرارات سعيد القاضية برفع الحصانة إلى سجن عدد من نواب ائتلاف الكرامة الإخواني على غرار سيف مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس لتورطهم في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج سنة 2020 من أجل تسفير امرأة متهمة بالإرهاب.

وقبل ساعات، أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية.

قيس سعيد تونس مظاهرات الإخوان الرئيس التونسي

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