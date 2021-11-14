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جريتا تونبرج: مؤتمر كوب-26 مجرّد "ثرثرة"

02:58 م الأحد 14 نوفمبر 2021
جريتا تونبرج: مؤتمر كوب-26 مجرّد "ثرثرة"

جريتا تونبرج

ستوكهولم- (أ ف ب):

أبدت الناشطة السويديّة جريتا تونبرج أسفها لما انتهى إليه مؤتمر كوب-26 للمناخ في غلاسكو، معتبرة أنّه لا يعدو كونه "ثرثرة".

وكتبت الناشطة على تويتر إثر اختتام المؤتمر العالمي للمناخ أنّ "العمل الفعلي يتواصل خارج تلك القاعات. ولن نستسلم أبدا، أبدا".

وقبل أيام قليلة، حذّرت الناشطة من أنّ أيّ اتّفاق مناخي يتحدّث عن "خطوات صغيرة في الاتّجاه الصحيح، وعن إحراز بعض التقدّم، أو التقدّم تدريجيّا"، هو اتّفاق "يُعادل الخسارة".

وكانت الشابة قالت في تصريحات أدلت بها لوكالة فرانس برس في منتصف أكتوبر "إذا ما استمرّ الوضع على هذه الحال، فإنّ مؤتمر الأطراف هذا لن يؤدّي إلى تغيّرات كبيرة".

وتُكرّر الناشطة انتقادها للقادة الذين تقول إنّهم جميعا يتكلّمون ولا يفعلون.

هذا المحتوى من

AFP
جريتا تونبرج مؤتمر كوب-26 السويد

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