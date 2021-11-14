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السعودية: لا فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية حاليًا

02:38 م الأحد 14 نوفمبر 2021
السعودية: لا فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية حاليًا

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

وكالات:

قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليا، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكررا دعوة الطبقة السياسية إلى إنهاء "هيمنة" جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية، أذيعت أمس السبت: "لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق مع دول الخليج بسبب تصريحات من أحد وزراء الحكومة انتقد خلالها التدخل بقيادة السعودية في اليمن، مما دفع الرياض إلى طرد سفير لبنان واستدعاء مبعوثها وحظر جميع الواردات من لبنان.

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الحكومة اللبنانية السعودية لبنان

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