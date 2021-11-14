الشرطة البولندية: 50 مهاجرا اخترقوا الحدود من بيلاروسيا

وكالات:

قالت الشرطة البولندية، الأحد، إن مجموعة من نحو 50 مهاجرا اخترقت التحصينات على الحدود مع بيلاروسيا ودخلت البلاد بالقرب من قرية ستارزينا، في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين البلدين.

وسافر آلاف المهاجرين إلى بيلاروسيا على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي، ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في درجات حرارة متجمدة، بحسب وكالة "رويترز".ِ

ويتهم الاتحاد الأوروبي منسك بتدبير الأزمة للضغط عليه بعد العقوبات التي فرضها، لكن روسيا البيضاء نفت ذلك مرارا.

وحذرت بعض الدول في المنطقة من أن المواجهة قد تتصاعد إلى صراع عسكري. وقالت شرطة بودلاسكا على تويتر "قبل الخامسة من مساء السبت، اقتحم حوالي 50 شخصا بولندا بالقرب من ستارزينا"، مضيفة أنه تم اعتقال 22 مواطنا عراقيا في وقت لاحق.

وقالت الشرطة إنها تعرضت لهجوم مساء أمس السبت خلال محاولة منفصلة للتوغل عبر الحدود. وإجمالا، كانت هناك 223 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني أمس السبت، بحسب حرس الحدود البولندي.