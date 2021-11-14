أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

وكالات:

قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

والأسبوع الماضي، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد، وذلك عشية جلسة استجواب في مجلس الأمة (البرلمان).

وهذه المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر 2020.

واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء.

ثم كلّفه الأمير تشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس.

ثم كلّفه الأمير تشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس.

وجاءت الاستقالة الجديدة للحكومة بعد أزمة مع البرلمان امتدت لأشهر وتخللها مطالبات باستجواب رئيس الحكومة ووزراء آخرين. وحدد البرلمان غدا جلسة للاستجوابات.