قناة الجزيرة تعلن اعتقال مدير مكتبها في السودان

الدوحة - (د ب أ):

أفادت قناة "الجزيرة" القطرية بأنه جرى اعتقال مدير مكتبها في السودان.

وكتبت القناة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن "قوة أمنية داهمت منزل الزميل المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة في السودان واعتقلته".

يأتي هذا غداة تظاهرات واسعة شهدها السودان أمس احتجاجا على الإجراءات التي أعلنها الجيش الشهر الماضي.

وذكرت "لجنة أطباء السودان المركزية" أن قوات الأمن السودانية قتلت أمس ما لا يقل عن خمسة متظاهرين وأصابت العشرات خلال الاحتجاجات، بينما قال تلفزيون السودان الحكومي إن 39 من الشرطة أصيبوا في اشتباكات خلال الاحتجاجات.