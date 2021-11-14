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قناة الجزيرة تعلن اعتقال مدير مكتبها في السودان

08:48 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
قناة الجزيرة تعلن اعتقال مدير مكتبها في السودان

قناة الجزيرة

الدوحة - (د ب أ):
أفادت قناة "الجزيرة" القطرية بأنه جرى اعتقال مدير مكتبها في السودان.

وكتبت القناة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن "قوة أمنية داهمت منزل الزميل المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة في السودان واعتقلته".

يأتي هذا غداة تظاهرات واسعة شهدها السودان أمس احتجاجا على الإجراءات التي أعلنها الجيش الشهر الماضي.

وذكرت "لجنة أطباء السودان المركزية" أن قوات الأمن السودانية قتلت أمس ما لا يقل عن خمسة متظاهرين وأصابت العشرات خلال الاحتجاجات، بينما قال تلفزيون السودان الحكومي إن 39 من الشرطة أصيبوا في اشتباكات خلال الاحتجاجات.

قناة الجزيرة عمليات اعتقال قطر السودان

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