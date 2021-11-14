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الحشد الشعبي يعلن التصدي لهجوم لداعش جنوبي الموصل

08:46 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
الحشد الشعبي يعلن التصدي لهجوم لداعش جنوبي الموصل

الحشد الشعبي العراقي

بغداد - (د ب أ):
أعلن الحشد الشعبي العراقي التصدي لهجوم لتنظيم داعش جنوبي الموصل بمحافظة نينوى.

وذكر الحشد، في بيان الليلة الماضية، أن "قوة من اللواء 25 بالحشد الشعبي تمكنت السبت من إحباط تعرض لفلول داعش الارهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

وأوضح البيان :"حاول عناصر من فلول داعش الإرهابي التعرض على قطعات اللواء 25 بالحشد الشعبي جنوب غرب الحضر، قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتهم على الفرار".​

الحشد الشعبي العراقي تنظيم داعش هجوم مسلح الموصل

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