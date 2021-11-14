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تقرير: آلاف المنازل تضررت من فيضانات روسيا عام 2021

05:11 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
تقرير: آلاف المنازل تضررت من فيضانات روسيا عام 2021

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):
غمرت المياه آلاف المنازل في روسيا جراء الفيضانات وذوبان الجليد الربيعي هذا العام، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية.

وقالت الوزارة لوكالة أنباء تاس الروسية إن المياه غمرت "أكثر من 10 آلاف منزل و 250 موقعا ذو أهمية مجتمعية، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 جسر وأكثر من 700 جزء من طرق سريعة".

وتم تحديد 21 ألف فرد كضحايا وتم إنقاذ حوالي 1500 شخص.

وقالت الوزارة: "تميزت فترة خطر الفيضانات لعام 2021 بمستوى مياه غير طبيعي في أنهار الشرق الأقصى وسيبيريا ومناطق جنوب روسيا، إلى جانب نشاط الأعاصير، وهو ما أدى إلى مستوى مرتفع من الفيضانات مقارنة بالعام الماضي".

فيضانات روسيا عام 2021 ذوبان الجليد الطرق السريعة انهيار المنازل

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