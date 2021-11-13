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زوج البريطانية المسجونة بتهمة التجسس في إيران ينهي إضرابه عن الطعام

11:59 م السبت 13 نوفمبر 2021
زوج البريطانية المسجونة بتهمة التجسس في إيران ينهي إضرابه عن الطعام

نازانين زاغاري راتكليف

لندن - (د ب أ)

انتقد زوج نازانين زاغاري راتكليف، وهي بريطانية من أصل إيراني مسجونة في إيران بتهمة التجسس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لدى إنهائه إضرابه عن الطعام في وسط لندن بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وأمضى ريتشارد راتكليف 21 يوما وهو يخيم خارج وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث دون طعام، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبدأ راتكليف إضرابه في 24 أكتوبر بعد أن خسرت زوجته استئنافها الأخير في إيران، قائلا إن عائلته "وقعت في نزاع بين دولتين".

وقال راتكليف صباح اليوم السبت في شارع الملك تشارلز حيث كان راتكليف ينظم إضرابه إن "الوقت حان" لوضع نهاية لذلك.

وأضاف: "كنا نأمل على الارجح أن نحقق إنجازا من وراء القيام بذلك. لم نفعل بعد ولم أرد الخروج في سيارة إسعاف أريد أن أخرج ورأسي مرتفع".

وذكر راتكليف عن رئيس الوزراء البريطاني: "إنه لم يتعامل بشكل كاف مع قضية نازانين لسنوات. لم يف بوعوده ونحن نعيش مع هذه العواقب".

نازانين زاغاري راتكليف البريطانية المسجونة بتهمة التجسس إيران رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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