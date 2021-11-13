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حرب عصابات.. مقتل وإصابة 83 شخصًا جراء اشتباكات بسجن في الإكوادور

11:04 م السبت 13 نوفمبر 2021
حرب عصابات.. مقتل وإصابة 83 شخصًا جراء اشتباكات بسجن في الإكوادور

سجون الإكوادور

كيتو - (د ب أ)

أسفر اشتباك دام في أحد سجون الإكوادور عن مقتل 68 سجينا وإصابة 25 آخرين في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون للسيطرة على نظام يعاني من عنف عصابات المخدرات.

وقالت تانيا باريلا، رئيسة الشرطة الوطنية في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن أعمال الشغب نشأت عن عمل المهربين لإعادة تأكيد سيطرتهم على السجن بعد الإفراج المبكر عن أحد أباطرة المخدرات الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت باريلا: "نستدعي المزيد من التعزيزات الشرطية إلى مدينة جواياكيل لجلبها إلى السجن" في حالة وقوع المزيد من أعمال العنف. وأوضحت أن هناك 700 شرطي إضافي في الموقع، بالإضافة إلى 300 شرطي متواجدون هناك بالفعل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق أن قوات الشرطة دخلت مجمع السجون وعثرت على بندقية و 10 أصابع ديناميت ومسدسين.

سجون الإكوادور جريمة قتل العصابات كيتو

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