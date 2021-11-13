ماكرون يدعو تركيا وروسيا لسحب المرتزقة من ليبيا "دون تأخير"

باريس - (ا ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس تركيا وروسيا إلى سحب المرتزقة من ليبيا "بدون تأخير" لأن وجودهم "يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها". وفيما تظهر تركيا تباطؤا في إعلان التزام بسحب قواتها، ينفي الكرملين إرسال أي عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا وأي صلة له بمجموعة "فاجنر".

في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب المرتزقة من ليبيا "بدون تأخير" لأن وجودهم "يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها".

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن "خطوة أولى تم القيام بها أمس عبر سحب 300 من المرتزقة" الداعمين للرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، لكنه أوضح أن "هذا الأمر ليس سوى بداية. على تركيا وروسيا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المؤتمر بحث "الخطة الليبية لمغادرة القوات والمرتزقة الأجانب"، علما بأن آلافا من المرتزقة الروس من شركة "فاجنر" الخاصة، إضافة إلى تشاديين وسودانيين لا يزالون في ليبيا.

وفيما تظهر تركيا تباطؤا في إعلان التزام بسحب قواتها، ينفي الكرملين إرسال أي عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا وأي صلة له بمجموعة "فاجنر".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال المؤتمر الصحفي "هناك نوع من التردد لدى الجانب التركي. من الجيد أن نشهد بداية انسحاب، سيكون ذلك مثالا. لقد بدأت الأمور" تتحرك.