قمة جلاسكو تخرج باتفاق عالمي لتعزيز العمل بشأن المناخ

جلاسكو - (د ب أ)

توصل المندوبون في محادثات قمة المناخ (كوب 26) في جلاسكو إلى اتفاق عالمي لتعزيز العمل بشأن المناخ. كما وافقوا على قواعد من شأنها أن تخلق إطارا لسوق عالمية للكربون.

وأبقت النسخة النهائية من وثيقة الاتفاق، التي أُطلق عليها اسم "ميثاق جلاسكو للمناخ"، على مقترحات مثيرة للجدل على الرغم من رد الفعل في اللحظة الأخيرة من الصين والهند، وهما من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم. وشمل ذلك صياغة بشأن تخفيض إعانات الفحم والوقود الأحفوري والعودة بحلول العام المقبل بأهداف مناخية جديدة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

واتفقت الدول أيضا على مجموعة من القواعد الشاملة بشأن الاتجار الدولي بالكربون.

وأعرب خبراء عن تفاؤل حذر بأن هذه الإجراءات ستحافظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي إلى 5ر1 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

لكن المدافعين عن البيئة أبقوا على انتقاداتهم بسبب الافتقار إلى الالتزامات المالية من البلدان الغنية، التي تتعرض لضغوط لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الدول النامية على إزالة الكربون والتعامل مع الظواهر الجوية الأكثر تقلبا.