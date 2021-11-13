"العالم يتابعنا".. رئيس مؤتمر المناخ يحث الدول على توقيع الاتفاق

جلاسكو - (د ب أ)

دعا رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو (كوب 26) ألوك شارما، الدول إلى دعم مسودة الاتفاق النهائي بعد أن امتدت المحادثات الحاسمة لما بعد موعدها اليوم السبت.

وقال شارما: "نريد أن نختتم مؤتمر (كوب) ظهر اليوم، أيها الأصدقاء. العالم يتابعنا، ويريد منا التوصل إلى اتفاق هنا من أجل كوكبنا ومن أجل الأجيال الحالية والقادمة".

وذكر شارما أنه واثق من أن نص الاتفاق يفي بتوقعات المجتمع الدولي وأولوياته، ويفي بها "بطريقة متوازنة، دون إغفال أي قضية أو أي طرف"، حسبما ذكرت ووكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وحث شارما جميع الدول الـ 200 على تبني الاتفاقية النهائية خلال حديثه في الجلسة العامة النهائية، التي انعقدت بعد ساعة ونصف الساعة من موعد بدايتها المقرر.

وقال المتحدث باسم الوفد الصيني أمام القمة إن وفده لا يريد إعادة دراسة النص الذي تجري مناقشته، رغم أنه "ليس مثاليا بأي حال من الأحوال".

وتطرق إلى اللهجة التي يتم بها دعوة الدول إلى التخلص التدريجي من "الفحم الذي لا ينقطع استخدامه" و "الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري".

وأعربت الهند أيضا عن اعتراضها على تلك الفقرة.

وقال مندوب الهند: "سيصل كل بلد إلى خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر وفقا لظروفه الوطنية ونقاط قوته وضعفه. وللبلدان النامية الحق في نصيبها العادل من ميزانية الكربون العالمية ويحق لها الاستخدام المسؤول للوقود الأحفوري ضمن هذا الإطار".

وأعرب المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، عن تفاؤله اليوم السبت، قائلا إن القمة "تستعد لاتخاذ خطوة بارزة".

وأضاف: "هذا الاتفاق المحتمل الذي نستعد لقبوله وجعله حقيقة يعد خطوة مهمة للغاية في الاتجاه الصحيح".

ومن ناحيته، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، عن إحباطه إزاء الاعتراضات المتبقية على النص النهائي.