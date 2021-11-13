بلغاريا تنتخب رئيسًا وبرلمانًا غدًا

صوفيا - (د ب أ)

ينتخب الشعب البرتغالي غدًا الأحد للمرة الثالثة هذا العام برلمانًا جديدًا. وأصبح التصويت ضروريًا لأن نتائج الانتخابات السابقة والتي نظمت في يوليو الماضي لم تمكن مجلس النواب من تحقيق أغلبية قادرة على تشكيل حكومة.

إضافة إلى ذلك تمت دعوة 7ر6 مليون ناخب في البرتغال لانتخاب رئيس جديد للدولة.

تقدم للانتخابات ما مجموعه 23 مرشحًا، يعتبر الرئيس الحالي رومن راديف هو الأوفر حظًا بينهم.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات فستجرى جولة إعادة بين أكبر اثنين منهم حصولاً على الأصوات.

وبحسب استطلاعات الرأي فإن حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية" يمكن أن يصبح أقوى قوة في البرلمان المقبل.

ومن المتوقع أن يحصل الحزب على نسبة 24%، ومع ذلك فمن المشكوك فيه إن كان سيجد شركاء لتكوين ائتلاف.

وبحسب استطلاعات الرأي أيضا يمكن لحزب مكافحة الفساد الجديد "نحن مستمرون في التغيير" أن يحصل على ما يصل إلى 16% من الأصوات.

وتشير تقديرات خبراء الرأي إلى أنه يمكن أن تفرز الأحزاب الفائزة حكومة ذات توجه إصلاحي.

ومرة أخرى ستنتج الانتخابات برلمانا يضم ستة أحزاب على الأقل.