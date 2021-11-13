الرياض: المحادثات مع إيران ستستمر التطبيع العلاقات المقطوعة منذ ٦ سنوات

وكالات:

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المحادثات السعودية الإيرانية التي انطلقت في العراق بالأشهر الأخيرة سعيا لتطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 6 سنوات ستسمر، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وفي حديث لقناة "فرانس 24"، قال بن فرحان إن "المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا".

وأضاف أن الجولات الـ4 من المحادثات مع إيران هي "استكشافية وليست جوهرية".

وتابع: "لدينا تحفظات جدية إزاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".

وتهدف المحادثات بين الجانبين إلى تطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 6 سنوات إضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية مثل اليمن ولبنان.

وكان بن فرحان أعرب عن أمله في تصريحات سابقة بأن تضع هذه المحادثات أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين، مضيفا: "سوف نسعى ونعمل على تحقيق ذلك".

من جانبه، قال نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن المناقشات "تتحرك على المسار الصحيح"، مؤكدا أنه تم تحقيق نتائج واتفاقات "لكننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الحوار".