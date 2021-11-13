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العراق وأرمينيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالات كافة

09:03 م السبت 13 نوفمبر 2021
العراق وأرمينيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالات كافة

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - (أ ش أ):
بحث العراق وارمينيا آليات التنسيق والتعاون في المجال الاقتصادي والزراعي والتجاري .
وأفادت وزارة الخارجية العراقية -في بيان اوردته وكالة الانباء العراقية- اليوم السبت، بأن القائم بالأعمال المؤقت للعراق في يريفان سهيلان منذر الجبوري التقى وزير الاقتصاد الأرميني فاهان كيروبيان، وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والزراعي والتجاري وسبل الاستثمار في مجالات الاعمار والبناء والطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين ابديا الرغبة في تطوير العمل ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع عقد الدورة الثالثة للجنة العراقية–الأرمينية المشتركة المقررعقدها في بغداد، ومشروع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

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