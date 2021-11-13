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وزير الخارجية البحريني يبحث مع مبعوث أممي سبل إنهاء الأزمة اليمنية

08:01 م السبت 13 نوفمبر 2021
وزير الخارجية البحريني يبحث مع مبعوث أممي سبل إنهاء الأزمة اليمنية

وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني

دبي - المنامة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال لقائه في دبي، اليوم السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، تطورات الأوضاع في اليمن على المستوى العسكري والاقتصادي والإنساني.
كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لخفض التصعيد العسكري والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع وإحلال السلام ورفع معاناة الشعب اليمني.

هذا المحتوى من

Asha
عبداللطيف بن راشد الزياني المنامة البحرين اليمن الأمم المتحدة

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