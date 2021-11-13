الأردن يبدأ إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا غدًا

عمّان - (أ ش أ):

تبدأ وزارة الصحة الأردنية اعتبارًا من غد الأحد، إعطاء المواطنين جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا.

وقال عضو لجنة الأوبئة الأردنية الدكتور بسام حجاوي -وفق وكالة الانباء الاردنية- اليوم السبت، إن القرار جاء بناءً على توصية لجنة الأوبئة في الأردن بمنح المطعمين جرعة ثالثة معززة، شريطة أن يزيد عمر من يريد أخذ الجرعة عن 18 عامًا ومضى على حصولهللجرعة الثانيةمدة ستة أشهر.

وأرجع حجاوي سبب إعطاء الجرعة الثالثة هو تعزيز مناعة المطعمين التي قال عنها إنها تقل بمرور الزمن.