مقتل 26 مسلحًا على أيدي الشرطة في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية ومسؤولون بأن 26 مسلحًا ماويًا على الأقل لقوا حتفهم في اشتباك مع الشرطة في ولاية ماهاراشترا غربي الهند اليوم السبت.

واندلعت معركة شرسة بالأسلحة النارية عندما كان فريق من القوات الخاصة التابعة للشرطة يجري عمليات بحث في غابات منطقة جادشيرولى.

ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة "إنديان إكسبريس" عن أنكيت جويال، مدير شرطة المنطقة قوله "انتشلنا 26 جثة حتى الآن".

ورفض ضابط شرطة بارز الكشف عن عدد محدد للقتلى، قائلا إنهم ما زالوا يجمعون معلومات من الموقع البعيد.

وقال الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتل ما لا يقل عن 24 كادرًا ماويًا. ومن المرجح أن تتجاوز حصيلة القتلى هذا العدد".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يشتبه في وجود زعيم بارز للمتمردين بينهم، بينما لم يتم التأكد بعد من هوية القتلى الماويين.

وذكر التقرير أن أربعة من أفراد الشرطة الذين أصيبوا بجروح خطيرة في العملية تم نقلهم جوا إلى مدينة ناجبور لتلقي العلاج.

ويقول المسلحون الماويون اليساريون بالهند، الذين يرفضون الديمقراطية البرلمانية، إن تمردهم المسلح يهدف إلى ضمان حقوق الفقراء والمهمشين.