مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: ألمانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو كمساعدات

جلاسكو - (د ب أ)

تعهدت ألمانيا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بتقديم عشرة ملايين يورو كدعم إضافي للبلدان الفقيرة التي عانت أضرارا وخسائر من أزمة المناخ.

وسيتم جمع مبلغ إجمالي قدره 35 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) من الوفد الألماني في جلاسكو اليوم السبت.

ووفقا لآخر مسودة للإعلان النهائي للمؤتمر فإن هذه المبالغ تتعلق "بالدعم الفني" تحت مظلة ما يطلق عليه شبكة سانتياجو، لتسهم على سبيل المثال في تعويض لأضرار الناجمة عن الأعاصير وموجات الجفاف والفيضانات، ولا تتعلق بصرف تعويضات عن الأضرار الكاملة.

وجاء بالمسودة أيضا أن هذا الالتزام المشترك لوزارتي البيئة والتنمية في ألمانيا يجب أن يكون "علامة تضامن" في المرحلة الحاسمة للقمة التي تضم 200 دولة والتي تم تمديدها ليوم واحد.

كان الرئيس البريطاني للقمة، ألوك شارما، أجل الجلسة العامة التي ربما تكون حاسمة بسبب المناقشات الحامية.

وقال شارما إنه من الضروري منح الدول "مزيدا من الوقت".