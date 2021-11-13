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علاوي في رسالة للرئيس الأمريكي: من الضروري أن تستعيد واشنطن مصداقيتها

06:13 م السبت 13 نوفمبر 2021
علاوي في رسالة للرئيس الأمريكي: من الضروري أن تستعيد واشنطن مصداقيتها

إياد علاوي

بغداد - (أ ش أ):

طالب زعيم "الجبهة الوطنية" العراقية إياد علاوي، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالعمال على استعادة مصداقيتها، والحفاظ على مكانتها العالمية بعد أن أضر خروجها من المنطقة ومن أفغانستان، والدمار الذي تسببته في العراق، بمفهومها كحليف موثوق به.

وقال علاوي ـ في رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ـ إن "هناك اضطرابات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وهو ما يتطلب تحليلا فوريا وموضوعيا يدعونا لأجراء مراجعة شاملة لتلك الأوضاع".

وأضاف علاوي - في رسالته التي نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العراق وبالرغم من كونه يمثل جزءا صغيرا من التحدي العالمي الحالي، إلا أنه يعد نقطة الوميض لمنطقة آسيا وغيرها وله تأثير كبير على الأمن والاستقرار في العالم، لذا فهو يحتاج إلى معالجات خاصة.

وأشار إلى أن إرسال مبعوثين موثوقين للمنطقة من شأنه أن يدعم إمكانية تحقيق حوكمة فعالة وجيدة في العراق والمنطقة .

هذا المحتوى من

Asha
إياد علاوي بغداد أمريكا واشنطن الجبهة الوطنية العراقية

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