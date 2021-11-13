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أزمة تيجراي.. إريتريا: العقوبات الأمريكية بحقنا غير مشروعة وغير أخلاقية

06:10 م السبت 13 نوفمبر 2021
أزمة تيجراي.. إريتريا: العقوبات الأمريكية بحقنا غير مشروعة وغير أخلاقية

إريتريا

نيويورك - (بي بي سي)

وصفت إريتريا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المتهمين بالتورط في الحرب في إثيوبيا المجاورة بأنها "غير مشروعة وغير أخلاقية".

وقالت إن إدراج الجيش والحزب الحاكم واثنين من كبار المسؤولين على القائمة السوداء هو استمرار لسياسات واشنطن "المضللة والعدائية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت القوات الإريترية بارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا.

وتقاتل إريتريا إلى جانب قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في حربها المستمرة منذ عام ضد المتمردين في تيجراي.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جميع الأطراف في الحرب بارتكاب فظائع قد ترقى إلى جرائم حرب.

هذا المحتوى من

BBC
إريتريا أزمة تيجراي إثيوبيا العقوبات الأمريكية

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