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القوات البحرية الجزائرية والروسية تنفذ مناورات مشتركة

06:06 م السبت 13 نوفمبر 2021
القوات البحرية الجزائرية والروسية تنفذ مناورات مشتركة

القوات البحرية الروسية

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم السبت، رسميا انطلاق المناورات البحرية الجزائرية-الروسية المشتركة.

وكانت مفرزة سفن حربية تابعة للبحرية الروسية ، تتكون من الفرقاطة " الأميرال جريجوريفيتش"، والطواف "ديميتري روجتشاف" وقاطرة الإنقاذ في البحر "إس بي 742"، رست أمس الجمعة بميناء الجزائر ضمن خطة تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي لحساب سنة 2021.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن هذه المفرزة ستنفذ تمرينا بعنوان "المناورة البحرية المشتركة 2021" مع وحدات عائمة من القوات البحرية الجزائرية حتى 20 نوفمبر 2021، تشمل مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، ومكافحة الزوارق المعادية، بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر.

وأوضحت الوزارة أن هذه المناورات البحرية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك.

القوات البحرية الروسية الجزائر وزارة الدفاع الجزائرية فيسبوك

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