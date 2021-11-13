مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار غربي كابول

كابول - (د ب أ)

ذكر مصدر طبي أفغاني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت أن مدنيا على الأقل قتل وأصيب ستة آخرون في انفجار وقع بمنطقة يهيمن عليها أقلية الهزاره في الجزء الغربي من مدينة كابول.

وقال طبيب في مستشفى حكيم ناصر خسرو بلخي المحلي إن مصابين اثنين كانا في حالة حرجة عندما أدخلا المستشفى.

وهناك تقارير عن مصابين عدة نقلوا إلى مستشفيات أخرى قريبة.

وذكر الناطق باسم حكومة طالبان زبيح الله مجاهد في بيان أن الانفجار وقع على ما يبدو بعدما شب حريق في حافلة صغيرة وأسفر عن انفجار أودى بحياة مدني وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف مجاهد "التحقيق جاري في ملابسات الحادث".

وقال شاهد من الجيب الشيعي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الانفجار وقع في منطقة قلعه مهتاب في الدائرة الشرطية الثالثة عشر من المدينة، واستهدف حافلة ركاب صغيرة.

أظهرت الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا ودخانا يتصاعد من الموقع.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

يشهد غربى كابول تفجيرات منتظمة عادة ما يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وهذا هو أول انفجار يقع في المنطقة منذ استولت طالبان على الحكم فى البلاد.