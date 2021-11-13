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الكويت: مرسومان أميريان بالعفو عن عقوبة الحبس وتخفيفها عن 35 شخصا

04:49 م السبت 13 نوفمبر 2021
الكويت: مرسومان أميريان بالعفو عن عقوبة الحبس وتخفيفها عن 35 شخصا

الكويت- (بي بي سي):

أصدر أمير الكويت مرسومين بالعفو عن عقوبة الحبس وتخفيفها لخمسة وثلاثين شخصا.

ولم يتم الإعلان بعد عن أسماء الذين عفا عنهم الشيخ نواف الأحمد الصباح. ومن المقرر نشرها في صحيفة حكومية يوم الأحد.

ويطالب نواب المعارضة بالعفو عن المعارضين كشرط أساسي لإنهاء المواجهة طويلة الأمد مع الحكومة، التي أعاقت الإصلاحات المالية المخطط لها.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها للأمير، ومن المتوقع بحسب وسائل إعلام محلية ان يصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة في الأسبوع المقبل، وألمحت المصادر الى أن سحب استقالة الحكومة ليس واردا.

هذا المحتوى من

BBC
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