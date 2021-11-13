مقاتلات بريطانية رافقت قاذفتي قنابل روسيتين فوق بحر الشمال

وكالات:

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات بريطانية رافقت قاذفتي قنابل روسيتين من طراز "توبوليف تو-160" ذات القدرات النووية خلال دورية استمرت لساعات، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس".

وذكرت أن اثنتين من حاملات الصواريخ الاستراتيجية طويلة المدى من طراز تو-160 أجرتا تحليقاً دورياً في المجال الجوي فوق مياه بحر بارنتس المحايدة، والمياه النرويجية وبحر الشمال".

وأضافت: "رافقت مقاتلات من طراز تايفون من القوات الجوية البريطانية حاملتي الصواريخ الاستراتيجية الروسيتين في بعض مراحل الطريق".