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إغلاق جزئي في هولندا واحتجاجات عنيفة على "قيود كورونا"

02:31 م السبت 13 نوفمبر 2021
إغلاق جزئي في هولندا واحتجاجات عنيفة على "قيود كورونا"

احتجاجات

أمستردام- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة الهولندية فرض إغلاق جزئي لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة للسيطرة على الارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، التي بلغت مستويات قياسية إذ تخطت 16 ألف إصابة جديدة يومياً.

واعتبارا من مساء اليوم، ستفرض مجددا قيود التباعد الاجتماعي، وستُقيد ساعات عمل المتاجر والمطاعم، كما سيمنع الجمهور من دخول الملاعب الرياضية. وعلى كل من يستطيع العمل من المنزل أن يفعل ذلك، ولن يسمح للهولنديين باستقبال أكثر من أربعة ضيوف فقط في المرة الواحدة في المنازل.

وخرجت احتجاجات عنيفة على هذه القيود، واضطرت الشرطة في لاهاي إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتعد هولندا إحدى أكثر الدول تضررا من الموجة الرابعة من الفيروس في أوروبا.

هذا المحتوى من

BBC
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