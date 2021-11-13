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بوتين: لا علاقة لموسكو بأزمة بيلاروسيا وبولندا

10:58 ص السبت 13 نوفمبر 2021
بوتين: لا علاقة لموسكو بأزمة بيلاروسيا وبولندا

فلاديمير بوتين

وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة تم بثها السبت، إنه "لا علاقة لموسكو بأزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروس وبولندا".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فيستي" الرسمية: "أريد أن يعرف الجميع أن لا علاقة لنا بها"، متابعاً أن "بيلاروسيا ليس لديها ما تفعله مع تلك الأزمة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي: "أتمنى أن يتحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قريباً، في مسعى لاستقبال ألمانيا هؤلاء المهاجرين".

ولفت إلى أن لوكاشينكو "لم يستشره أبداً" قبل زيادة احتمالية قطع بيلاروسيا توريد الغاز الروسي إلى أوروبا.

فلاديمير بوتين بولندا بيلاروسيا

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