بولندا: العثور على جثة شاب سوري قرب حدود بيلاروسيا

وكالات:

قالت الشرطة البولندية، السبت، إنها عثرت على جثة شاب سوري في بولندا قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وأضافت الشرطة على تويتر: "بالأمس (الجمعة) تم العثور على جثة شاب سوري في الأحراش قرب الحدود".

وتابعت أن "الأنشطة التي أجريت في المكان الذي عُثر فيه على الجثة لم تتمكن من تحديد سبب الوفاة على نحو قاطع".

وتقطعت السبل بآلاف المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية وسط نزاع دولي متصاعد.

وظل الاتحاد الأوروبي، على مدى أشهر، إضافة إلى حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الآن، يتهم زعيم بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بإثارة أزمة جديدة للاجئين في أوروبا.

وتتبادل بولندا وبيلاروسيا في الآونة الأخيرة الاتهامات باستخدام العنف على الحدود.

واتُهمت بولندا بإعادة المهاجرين عبر الحدود إلى بيلاروسيا، وهذا يتعارض مع قواعد اللجوء الدولية.