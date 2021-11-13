الحكم على صحفي أمريكي محتجز في ميانمار بالسجن 11 عاما

وكالات:

أصدرت محكمة عسكرية في ميانمار، حكما بالسجن 11 عاما، بحق صحفي أمريكي محتجز لديها.

وذكرت مجلة "فرونتير ميانمار" التي يعمل بها الصحفي داني فينستر، إنه تمت إدانته بثلاثة اتهامات، وهي انتهاك قانون الهجرة وتشكيل تجمع غير شرعي وبالتحريض على العصيان.

وقال محاميه إن موكله (37 عاما)، يواجه اتهامات أخرى بالإرهاب والعصيان، تمت إضافتهما الأربعاء وربما تصدر المحكمة بحقه حكما بالسجن مدى الحياة. وسيتم النظر في هذه التهم بشكل منفصل في محاكمة مقبلة.

ونددت حكومة الولايات المتحدة بالخطوة، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس إنه تم الحكم بشكل غير عادل على شخص برئ.

ويشن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار حملة صارمة ضد الأصوات المعارضة، منذ أن تولى السلطة في انقلاب في فبراير الماضي.

واعتُقل فينستر، لمدة 5 أشهر ونصف وهو كبير محررين في "فرونتير ميانمار" الصادرة تصدر باللغة الإنجليزية.