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دبلوماسي أمريكي في جولة للقاء كبار مسؤولي المالديف ونيبال

07:25 ص السبت 13 نوفمبر 2021
دبلوماسي أمريكي في جولة للقاء كبار مسؤولي المالديف ونيبال

دونالد لو

واشنطن- (أ ش أ):
يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو إلى جزر المالديف ونيبال خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت أنه من المقرر أن يصل مساعد وزيرة الخارجية إلى ماليه، عاصمة المالديف، بعد غد الاثنين لعقد اجتماعات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد خليل وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين وقادة المجتمع المدني.

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يسافر لو بعد ذلك إلى كاتماندو، عاصمة نيبال، يوم الأربعاء المقبل لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء شير بهادور ديوبا وقادة الحكومة.​

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Asha
دونالد لو المالديف نيبال مساعد وزير الخارجية الأمريكي

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