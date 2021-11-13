كوريا الجنوبية تسجل 2325 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سول- (د ب أ):
ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية فوق مستوى ألفي إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت في أعقاب تخفيف الإجراءات الرامية إلى إحتواء الفيروس .
وسجلت كوريا الجنوبية 2325 إصابة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 393042، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وسجلت كوريا الجنوبية 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3083 وفاة.
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