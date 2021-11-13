كوريا الجنوبية تسجل 2325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية فوق مستوى ألفي إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت في أعقاب تخفيف الإجراءات الرامية إلى إحتواء الفيروس .

وسجلت كوريا الجنوبية 2325 إصابة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 393042، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3083 وفاة.​